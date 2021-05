Pandemien mit neuen Viren bedrohen uns auch in Zukunft – Impfstoffe können Schäden begrenzen

In Nanopartikeln aus Fetten verpackt, kann sie in den Oberarmmuskel des Impflings gespritzt werden, um die gewünschte Immunantwort zu induzieren. So einfach das klingt, so komplex ist die Herstellung eines mRNA-Impfstoffes tatsächlich.

Es sind etwa 50.000 Arbeitsschritte notwendig, bis der Impfstoff in der Spritze aufgezogen ist und verimpft werden kann. Dabei dauert die reine Herstellung des Impfstoffes, bestehend aus der Synthese der mRNA im Bioreaktor, Aufreinigung und Verpackung der mRNA in Nanopartikel und schließlich Abfüllung in Injektionsflaschen im Idealfall etwa 4 Wochen. Voraussetzung: Alle Rohstoffe sind in ausreichender Menge vorhanden und in der Qualitätskontrolle kommt es zu keinen Beanstandungen.