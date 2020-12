Warum Jungs Blau tragen und Mädchen Rosa

Schon früh begegnen unseren Kindern diesen gesellschaftlichen Normen und Regeln und nahezu sofort nach der Geburt werden sie an diesen Maßstäben gemessen. Schon der erste Body im Leben eines Kindes ist entweder rosa oder blau, je nachdem ob ihn ein Mädchen trägt oder ein Junge. Doch warum ist das so? Und ist das überhaupt noch zeitgemäß?

Es scheint ein Gesetz der Natur zu sein, dass Mädchen vor allem Produkte lieben, die in allen Varianten von Rosa leuchten, glitzern und glänzen. Besucht man einen Spielwarenladen, könnte das empfindliche Auge für einige Sekunden geblendet werden, so strahlen die Produkte für die Frauen von Morgen in diesen als feminin geltenden Farben. Niemand würde in diesem Moment wohl daran denken, dass bis in die 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Farbe Rosa für Jungs reserviert war. Das „leichte Rot“ wurde als untergeordneter Rot-Ton vor allem mit Stärke, Kraft und Männlichkeit assoziiert. Buben trugen diese Farbe um zeigen, dass sie auf dem Weg waren schon bald das richtige Rot zu tragen – also zum Mann zu werden.