Betrug: Fiese Sugar-Daddy Masche auf Instagram!

Eines Tages hast du eine unscheinbar klingende Nachricht in deinem Instagram-Postfach. Ein Mann möchte mit dir Kontakt aufnehmen. Er fragt wie es dir geht und was du so machst. In seinem Profil gibt er an ein sogenannter „Sugar-Daddy“ zu sein und Geld an Frauen zu verschicken. Nicht selten finden sich in