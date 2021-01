Vorsicht bei Crash-Diäten

Auch der Fettgehalt des Körpers, einschließlich Bauch- und Leberfett nimmt deutlich ab. Die Veränderungen der Stoffwechsellage weisen in die richtige Richtung und es wäre alles gut, wenn da nicht ein gegenteiliger Effekt am Herzen beobachtet worden ist. Britischen Kardiologen der Universität Oxford fiel bei übergewichtigen Probanden, die sich für 8 Wochen einer Crash-Diät unterzogen, auf, dass während der Phase starker Gewichtsreduktion die Herzfunktion negativ beeinflusst wurde.

Abnehmwillige versuchen mit Crash-Diäten und deutlicher Kalorienreduktion auf höchstens 800kcal pro Tag innerhalb weniger Wochen möglichst viel abzunehmen, um Fettpolster und Fettreserven zu reduzieren. Konsequent umgesetzt gelingt das in der Regel auch und Erfolge lassen wegen der geringen Kalorienzufuhr nicht lange auf sich warten. Neben einer signifikanten Gewichtsreduktion bessern sich nach wenigen Wochen auch Blutdruck und Stoffwechselaktivitäten, einschließlich Zuckerstoffwechsel.

Begleitet wurde die Beeinträchtigung der Herzfunktion von einem deutlichen Anstieg des Fettgehaltes im Herzmuskel. Diese zunächst widersprüchlich erscheinende Beobachtung erklären die Kardiologen damit, dass aus anderen Organen freigesetztes Fett sich im Herzen anreichert, da der Herzmuskel auch Fett als Energieträger nutzen kann, dieses also anzieht. Ist das überschüssige Fett verbraucht, normalisiert sich auch wieder die Herzfunktion.

Die Crash-Diät wirkt sich nach den Ergebnissen der Forscher also vorübergehend negativ auf die Herzfunktion aus. Sie normalisiert sich wieder, wenn der Fettabbau im Körper, Bauch und Leber auf ein normales Maß zurückgeführt worden ist. Das ist die gute Nachricht der Studie. Bleibende Schäden am Herzen sind durch die Diät nicht zu erwarten, so die Meinung der Forscher.

Menschen, die bereits vor einer Crash-Diät mit Herzproblemen zu kämpfen haben, sollten von dieser Form der Diät aber eher absehen oder nur unter ärztlicher Kontrolle durchführen.