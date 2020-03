Samyang bringt Cine-Objektive XEEN CF 16 mm und 35 mm auf den Markt

Nach der erfolgreichen Einführung von leichten, kompakten Cine-Objektiven der XEEN CF Reihe im letzten Herbst, bringt deren Hersteller Samyang nun weitere CF-Modelle auf den Markt.

Die revolutionäre Neuerung hinter XEEN CF ist die Verwendung von Kohlefaser im Linsenzylinder. Dank dieses extrem stabilen, aber sehr leichten Fertigungsmaterials gelang es Samyang, das Gewicht der neuen Cine-Objektive gegenüber ihren Vorgängern um bis zu 30% sowie das Volumen um bis zu 40% zu reduzieren. Die Glaslinsen sitzen sicher und fest in einem Linsenzylinder aus Kohlefaser, während das Gehäuse des Objektivs weiterhin aus Aluminium besteht. Daher auch die Namensgebung: „CF“ steht für „Carbon Fiber“.

Wie bereits im vergangenen Herbst angekündigt, bringt Samyang, der koreanische Hersteller von Präzisionsobjektiven, nun nach den Brennweiten 24, 50 und 85 mm die Brennweiten 16 mm und 35 mm heraus. Alle XEEN CF Objektive sind für höchste optische Leistung konstruiert und lösen über 8K auf.

Das XEEN CF Cinema 16mm T2,6 ist mit nur 82,3 mm das kürzeste der fünf XEEN CF Objektive. Es bietet einen Bildwinkel von 107 Grad an Vollformat und eine Naheinstellgrenze von 30 cm. Die Anfangsblende ist T2,6. Der Blendengang reicht wie bei den anderen CF-Objektiven bis T22. Das Objektiv schlägt mit knapp über einem Kilo zu Buche: 1.010 Gramm bringt das Objektiv mit Canon EF Mount auf die Waage.

Das XEEN CF Cinema 35mm T1,5 dahingegen ist mit 113,7 mm das längste der CF-Objektive. Es bietet einen Bildwinkel von 63,1 Grad an Vollformat und wiegt 1.300 Gramm. Wie bei den übrigen CF-Objektiven reicht der Blendengang von T1,5 bis T22.

Alle XEEN CF-Objektive verfügen über den Frontdurchmesser von 95 mm, haben die Zahnkränze für Follow Focus und Blende auf derselben Position. Sie alle tragen die Markierungen für Blende und Schärfe auf beiden Seiten, so dass Kameraassistenten flexibel arbeiten können. Die Markierungen auf dem Objektiv sind allesamt lumineszierend und damit auch bei Drehs in der Dunkelheit gut sichtbar.

Bei allen Objektiven ist die gleiche Blende verbaut: Sie verfügt über 11 Lamellen und erzeugt so runde Spitzlichter im Bokeh, ebenso schöne Lichthöfe und 22-strahlige Sonnensterne. Die Blende, auf dem Gehäuse in Drittelstufen markiert, hat einen Stellweg von 40° über T1,5 – T22. Der Fokusweg beträgt 200°, was exaktes Fokussieren stark erleichtert.

Mit dem X-Coating verfügen die XEEN CF-Objektive über eine mächtige Mehrschichtvergütung, die Abbildungsfehler aller Art effizient eliminiert. Kameraleute können jedoch durch geschickte Lichtsetzung gezielt Flares und Ghosting erzeugen, um damit dramatische Effekte zu erzielen.

Nun steht dem Anwender mit den Brennweiten 16 mm (T2,6), 24 mm, 35 mm, 50 mm und 85 mm (alle T1,5) eine breite Auswahl an Möglichkeiten für großartige Produktionen in Kinoqualität zur Verfügung.

Die Objektive sind erhältlich mit Canon EF Mount, mit Sony E Mount und mit ARRI PL Mount.

Die Objektive können ab sofort vorbestellt werden, die Auslieferung erfolgt voraussichtlich ab Mitte März 2020.

XEEN CF Cinema 16mm T2,6 Vollformat für Canon EF Mount

UVP: € 2.299,- bestellbar ab sofort, lieferbar vsl. ab: 16.3.2020

http://www.foto-walser.de/Suche_22853.htm

XEEN CF Cinema 16mm T2,6 Vollformat für PL Mount

​UVP: € 2.299,- bestellbar ab sofort, lieferbar vsl. ab: 16.3.2020

http://www.foto-walser.de/Suche_22854.htm

XEEN CF Cinema 16mm T2,6 Vollformat für Sony E Mount

​UVP: € 2.299,- bestellbar ab sofort, lieferbar vsl. ab: 16.3.2020

http://www.foto-walser.de/Suche_22855.htm

XEEN CF Cinema 35mm T1,5 Vollformat für Canon EF Mount

UVP: € 2.299,- bestellbar ab sofort, lieferbar vsl. ab: 16.3.2020

http://www.foto-walser.de/Suche_22856.htm

XEEN CF Cinema 35mm T1,5 Vollformat für PL Mount

UVP: € 2.299,- bestellbar ab sofort, lieferbar vsl. ab: 16.3.2020

http://www.foto-walser.de/Suche_22857.htm

XEEN CF Cinema 35mm T1,5 Vollformat für Sony E Mount

UVP: € 2.299,- bestellbar ab sofort, lieferbar vsl. ab: 16.3.2020

http://www.foto-walser.de/Suche_22858.htm