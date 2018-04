Das neue Garmin zūmo 396 LMT-S EU Motorrad-Navi

Mit dem zūmo 396 LMT-S EU läutet Garmin die Motorradsaison ein und bringt ein neues Motorrad-Navi mit speziell abgestimmten Funktionen auf den Markt. Neben einem robusten, wetterfesten Design bietet der Navigationsspezialist durch die Verbindung mit der Garmin Smartphone Link App verschiedene Echtzeitdienste, sowie eine automatische Unfallbenachrichtigung.

Garmin zūmo 396 LMT-S EU (UVP: 399,99€) – verfügbar ab Q2/2018

4,3-Zoll großes Display, das sich auch mit Motorradhandschuhen bedienen lässt

Robustes und wetterfestes Design (wasserdicht nach IPX7-Standard)

Lebenslang kostenlose Updates für Europa-Detailkarten (46 Länder)

Zahlreiche Routenfunktionen wie Garmin Adventurous Routing, Routenplaner, Rundtour-Tool, TracBack, sowie das Weitergeben und Empfangen von Routen

Kostenlose Echtzeitdienste via Smartphone Link App, wie Verkehrsinformationen, Wetter, LiveTrack und mehr; automatische Unfallbenachrichtigung

Connected Features via Bluetooth, wie Smart Notifications, GPX-Dateien erhalten, Musikplayer-Steuerung und Freisprechfunktion via Helm oder Headset

Integriertes WLAN für einfache Karten-Updates, POIs und Software

Fahrerhinweise u.a. vor scharfen Kurven, Bahnübergängen, Wildwechsel

Inklusive Halterungsset für den Einsatz im Auto und anderen Fahrzeugen

Viele Extras für mehr Informationen

Das Motorrad-Navi zūmo 396 LMT-S EU von Garmin kommt mit einem 4,3-Zoll großen Display, das sich selbst mit Motorradhandschuhen einfach bedienen lässt. Vollgepackt mit vielen nützlichen Features ist es ein sicherer Begleiter und sorgt dank Adventurous Routing für besonders viel Fahrspaß auf dem Bike. So kann das Navi auf Wunsch besonders kurvenreiche, hügelige oder ruhige Routen erstellen sowie Fernstraßen vermeiden. Und nicht nur das: Das Motorrad-Navi verfügt über eine detaillierte, vorinstallierte Europakarte, Millionen von Foursquare POIs sowie neuen TripAdvisor-Bewertungen zu Restaurants, Hotels und Sehenswürdigkeiten entlang der Fahrstrecke oder nahe dem Ziel. Das integrierte WLAN macht es möglich, das Kartenmaterial, die Software und die Points of Interests ganz einfach regelmäßig zu aktualisieren. Zudem wird somit das Planen, Teilen und Aufzeichnen einer Tour deutlich vereinfacht, denn die GPX-Dateien können unkompliziert vom Smartphone auf das zūmo 396 LMT-S EU geladen werden.

Ein smarter Begleiter

Neben den vielfältigen Routingfunktionen hält das Navi den Fahrer dank Live-Services immer auf dem Laufenden. Einmal mit der Smartphone Link App via Bluetooth verbunden, liefert das Navigationsgerät wichtige Informationen, beispielsweise den aktuellen Wetterbericht oder die Verkehrslage. Zusätzlich erhalten Nutzer Smart Notifications, wie Textnachrichten, direkt auf das Navi. Telefonate können in Verbindung mit einem kompatiblen Helm oder Headset geführt werden, ohne, dass der Fahrer die Hände vom Lenker nehmen muss. Ein besonderes Highlight ist die LiveTrack-Funktion, dank der die aktuelle Position geteilt und die Fahrt somit live verfolgt werden kann. Hilfreiche Warnhinweise vor scharfen Kurven, Bahnübergängen oder Geschwindigkeitsbegrenzungen sorgen für eine sichere Fahrt. Sollte dem Fahrer dennoch etwas passieren, wird durch die automatische Unfallerkennung der hinterlegte Notfallkontakt kontaktiert und über den aktuellen Standort informiert.